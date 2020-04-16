Представлен ноутбук-трансформер HP ENVY x360 13

Компания HP пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделью ENVY x360 13, которая получила 13,3-дюймовый сенсорный IPS-дисплей с разрешением 1920:1080 пикселей и возможностью вращения на 360 градусов. Новинка характеризуется процессорами Ryzen 4000 вплоть до восьмиядерного чипа AMD Ryzen 7 4700U с тактовой частотой 2,0 ГГц, повышающейся до 4,2 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, твердотельным модулем PCIe NVMe M.2 SSD на 512 ГБ, графикой AMD Radeon Graphics, звуковой системой Bang & Olufsen с двумя динамиками, клавиатурой с подсветкой, дактилоскопом, поддержкой ввода при помощи пера, слотом microSD, модулями беспроводной связи Bluetooth 5.0 и адаптером Wi-Fi 5, а также предустановленной операционной системой Windows 10. Цена на HP ENVY x360 13 стартует от 700 долларов.