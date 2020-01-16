Представлен ноутбук-трансформер HP ProBook x360 435 G7

2020-01-16, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - HP ProBook x360 435 G7; [106]
Компания HP представила ноутбук-трансформер ProBook x360 435 G7, который получил 13,3-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920:1080 пикселей и поддержкой сенсорного управления. Новинка также характеризуется соответствием стандарту MIL-STD-810G, процессорами AMD Ryzen 4000, Ryzen 3 4300U, Ryzen 5 4500U и Ryzen 7 4700U, 16 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, поддержкой твердотельного накопителя M.2 SATA или PCIe NVMe до 512 ГБ, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, портами USB 3.1 Type-C и USB 3.1 Gen 1 Type-A, интерфейсом HDMI 1.4b, 3,5-мм разъемом для наушников и предустановленной ОС Windows 10 Home или Windows 10 Pro. Размеры ноутбука равны 310:224:18 мм, а масса – 1,5 кг.


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