Представлен ноутбук-трансформер LG Gram 360

Компания LG Electronics пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделью Gram 360, с экранами диагональю 16- и 14-дюймов. Новинки характеризуются вращающейся на 360 градусов крышкой, разрешением WQXGA или 2560:1600 пикселей, 99% охватом цветовой палитры DCI-P3, сертификацией Intel EVO, процессорами Core 11-го поколения с графикой Iris Xe, от 8 ГБ оперативной памяти, от 256 ГБ на твердотельном накопителе, корпусом из алюминиево-магниевого сплава, массой 1480 г (старшая версия) и батареей ёмкостью 80 Втч. Ноутбуки появятся в продаже по цене от 2010 и 1880 долларов соответственно.