Представлен ноутбук-трансформер Lenovo ThinkPad T14s 2-in-1

Компания Lenovo объявила о выпуске ноутбука ThinkPad T14s 2-in-1, главной особенностью которого является двойной шарнир для поворота дисплея на 360 градусов. Новинка получила 14-дюймовый сенсорный экран с разрешением 1920:1200 точек, яркостью 500 нит и комплектным стилусом Yoga Pen, чипами Intel Arrow Lake H и Intel Arrow Lake U, до 64 ГБ распаянной ОЗУ LPDDR5X, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 5.0×4 вместимостью до 1 ТБ, батарей ёмкостью 58 Втч, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7, модемом 5G Sub6, модулем NFC, интерфейсами Thunderbolt 4, USB-A 5 Гбит/с и HDMI 2.1, 3,5-мм аудиоразъемом, слотом для SIM-карты и корпусом толщиной 19,21 мм и массой 1,40 кг. Ноутбук станет доступен для покупки в июне по цене от 1400 евро.