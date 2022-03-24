Представлен ноутбук-трансформер MSI Summit E14 Flip Evo A12

Компания MSI пополнила ассортимент ноутбуков моделью Summit E14 Flip Evo A12, цена на которую стартует с 1500 долларов. Новинка характеризуется 14-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 2880:1800 пикселей, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, вращением на 360 градусов и поддержкой специального пера, процессорами Intel Alder Lake вплоть до 12-ядерного Core i7-1260P с тактовой частотой 4,7 ГГц и графикой Intel Iris Xe, до 32 ГБ ОЗУ LPDDR5-4800, твердотельным накопителем NVMe до 1 ТБ, поддержкой Killer Wi-Fi 6E AX1675 (2x2) и Bluetooth 5.2, клавиатурой с подсветкой и аудиосистемой с 2-Вт стереофоническими динамиками, двумя разъемами Thunderbolt 4, портом USB 3.2 Gen 2 Type-A, разъёмом HDMI, 3,5-мм гнездом для наушников и слотом для карт памяти microSD.