Представлен ноутбук-трансформер MSI Summit E14 Flip Evo A12

Компания MSI пополнила ассортимент ноутбуков моделью Summit E14 Flip Evo A12, цена на которую стартует с 1500 долларов. Новинка характеризуется 14-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 2880:1800 пикселей, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, вращением на 360 градусов и поддержкой специального пера, процессорами Intel Alder Lake вплоть до 12-ядерного Core i7-1260P с тактовой частотой 4,7 ГГц и графикой Intel Iris Xe, до 32 ГБ ОЗУ LPDDR5-4800, твердотельным накопителем NVMe до 1 ТБ, поддержкой Killer Wi-Fi 6E AX1675 (2x2) и Bluetooth 5.2, клавиатурой с подсветкой и аудиосистемой с 2-Вт стереофоническими динамиками, двумя разъемами Thunderbolt 4, портом USB 3.2 Gen 2 Type-A, разъёмом HDMI, 3,5-мм гнездом для наушников и слотом для карт памяти microSD.

Комментарии и отзывы MSI Summit E14 Flip Evo A12
Ноутбук Lenovo ThinkBook Plus оснащен встроенным планшетом …
Ноутбук Lenovo ThinkBook Plus оснащен встроенным планшетом В настоящее время Lenovo находится на подъеме, за последние пару месяцев было выпущено несколько устройст…
Представлены ноутбуки Lenovo IdeaPad Gaming 3 и IdeaPad Gami…
Представлены ноутбуки Lenovo IdeaPad Gaming 3 и IdeaPad GamiНоутбуки Lenovo IdeaPad Gaming 3i и Lenovo IdeaPad Gaming 3 были представлены на выставке MWC 2022 28 фев…
Представлен игровой ноутбук от Gigabyte…
Представлен игровой ноутбук от GigabyteВедущий мировой компьютерный бренд GIGABYTE выпустил новое поколение профессиональных игровых ноутбуков A…
LG запатентовала ноутбук с сенсорными панелями по обеим стор…
LG запатентовала ноутбук с сенсорными панелями по обеим сторНовый патент ноутбука от LG появился на портале Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИ…
Ноутбук Lenovo Legion Y7000P 2022 получит графику GeForce RT…
Ноутбук Lenovo Legion Y7000P 2022 получит графику GeForce RTКомпания Lenovo раскрыла некоторые особенности ноутбука Legion Y7000P 2022, который еще не был представле…
Представлены обновленные ноутбуки Gigabyte Aorus 5, Aorus 15…
Представлены обновленные ноутбуки Gigabyte Aorus 5, Aorus 15Компания Gigabyte Technology представила обновленные игровые ноутбуки серии Aorus: Aorus 5, Aorus 15 и Ao…
Acer представила новый Swift 5 — мощный ультрапортативный но…
Acer представила новый Swift 5 — мощный ультрапортативный ноСегодня компания Acer обновила свою популярную линейку ноутбуков Swift новыми моделями Swift 5 и Swift 3.…
LG представила свой первый игровой ноутбук UltraGear 17G90Q …
LG представила свой первый игровой ноутбук UltraGear 17G90Q Компания LG Electronics представила свой первый игровой ноутбук под брендом LG UltraGear - LG UltraGear 1…
Как продлить жизнь ноутбука: 5 основных правил по уходуКак продлить жизнь ноутбука: 5 основных правил по уходу
Обзор Lenovo Legion C7 15IMH05. Ноутбук для монтажа видео и игрОбзор Lenovo Legion C7 15IMH05. Ноутбук для монтажа видео и игр
Обзор Lenovo Yoga Slim 9 14ITL5. Ультрабук представительского классаОбзор Lenovo Yoga Slim 9 14ITL5. Ультрабук представительского класса
Обзор HAIER GG1700A. Доступный игровой ноутбук на 17 дюймовОбзор HAIER GG1700A. Доступный игровой ноутбук на 17 дюймов
Обзор HONOR MagicBook 15 R5-5500U (BMH-WFQ9HN). Ультрабук для работы и учебыОбзор HONOR MagicBook 15 R5-5500U (BMH-WFQ9HN). Ультрабук для работы и учебы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor