Представлен ноутбук-трансформер Panasonic Let's Note QR4

Компания Panasonic пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделью Let's Note QR4, которая оценена от 2460 долларов. Новинку оснастили чипами Intel Core тринадцатого поколения (Core i5-1335U или i7-1370P), 12,4-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением Full HD и крышкой с разворотом на 360 градусов, 16 ГБ или 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью от 512 ГБ до 2 ТБ, предустановленной ОС Windows 11 Professional Edition, съемным аккумулятором, автономностью до 16 часов, габаритами 273,2:208,9:19,9 мм, массой 949 граммов, интерфейсами Mini D-Sub 15-pin VGA, Thunderbolt 4 и USB 3.0 (Type-C/Type-A), портом Gigabit Ethernet, разъемом HDMI, 3,5-мм аудиогнездом, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.1.