Представлен новый Apple MacBook Air

Компания Apple представила новый ноутбук MacBook Air, который среди прочего может похвастаться новой ножничной клавиатурой Magic Keyboard. Новинку оснастили старым корпусом и дисплеем, 8 или 16 ГБ оперативной памяти, SSD ёмкостью 256 ГБ в базовой версии и 2 ТБ в топовой конфигурации, автономностью батареи около 13 часов в режиме просмотра видео, а также процессорами от Core i3 с частотами 1,1-3,2 ГГц до топового Core i7 с частотами 1,2-3,8 ГГц (вероятно, речь идет о чипах Amber Lake-Y 10-го поколения). При этом цена нового ноутбука снизилась до 1000 долларов, что должно порадовать фанатов яблочной компании.