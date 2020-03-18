Представлен новый Apple MacBook Air

2020-03-18, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Apple MacBook Air; [21]
Компания Apple представила новый ноутбук MacBook Air, который среди прочего может похвастаться новой ножничной клавиатурой Magic Keyboard. Новинку оснастили старым корпусом и дисплеем, 8 или 16 ГБ оперативной памяти, SSD ёмкостью 256 ГБ в базовой версии и 2 ТБ в топовой конфигурации, автономностью батареи около 13 часов в режиме просмотра видео, а также процессорами от Core i3 с частотами 1,1-3,2 ГГц до топового Core i7 с частотами 1,2-3,8 ГГц (вероятно, речь идет о чипах Amber Lake-Y 10-го поколения). При этом цена нового ноутбука снизилась до 1000 долларов, что должно порадовать фанатов яблочной компании.


Комментарии и отзывы Apple MacBook Air
Обзор Corsair 110R Black (CC-9011183-WW). Недорогой корпус с закаленным стекломОбзор Corsair 110R Black (CC-9011183-WW). Недорогой корпус с закаленным стеклом
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2070 Super Gaming Pro OC (NE6207ST19P2-180T)Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2070 Super Gaming Pro OC (NE6207ST19P2-180T)
Подборка популярных умных смарт-часов на Wear OS. HUAWEI Watch GT 2 Classic 46 mmПодборка популярных умных смарт-часов на Wear OS. HUAWEI Watch GT 2 Classic 46 mm
Обзор RoboVac G10 Hybrid. Робот-пылесос с голосовым управлениемОбзор RoboVac G10 Hybrid. Робот-пылесос с голосовым управлением
Лучший ПК-корпус для ATX-плат. Thermaltake Versa C23 TG RGB CA-1H7-00M1WN-00 BlackЛучший ПК-корпус для ATX-плат. Thermaltake Versa C23 TG RGB CA-1H7-00M1WN-00 Black
Китайский производитель SOYO представил ...
Китайский производитель SOYO представил SOYO B550M материнская плата для AMD чипсета B550. Материнская плата относится к бюджетному сегменту. ...
Apple представила новый дизайн iPhone SE...
Apple представила новый дизайн iPhone SEДизайн iPhone SE 2 станет захватывающим дополнением к линейке телефонов Apple. Модель будет работать на A...
Топовая модель от Realme XT...
Топовая модель от Realme XTКомпания Realme выпустила новый мощный смартфон бюджетного варианта под названием Realme XT. Аппарат им...
Шутер Call of Duty: Warzone за 3 дня уже...
Шутер Call of Duty: Warzone за 3 дня ужеВ первый день запуска шутера Call of Duty: Warzone, приняли участие 6 миллионов игроков. Теперь появились...
Huawei Mate 10 Pro получит Android 10 с ...
Huawei Mate 10 Pro получит Android 10 с Компания Huawei готовится выпустит операционную систему Android 10 для смартфона Huawei Mate 10 Pro на гл...
Первые скриншоты игры The Outer Worlds с...
Первые скриншоты игры The Outer Worlds сThe Outer Worlds это компьютерная игра с видом от первого лица, разработанная компанией Obsidian Entertai...
Смартфон Realme X с выдвижной селфи-кам...
Смартфон Realme X с выдвижной селфи-камПопулярный смартфон Realme X упал в цене в два раза на китайском рынке. Конфигурация памяти 4/64 ГБ памят...
Новая модель One Hyper ...
Новая модель One Hyper Компания Motorola выпустила новый мощный смартфон бюджетного варианта под названием Motorola One Hyper. ...
Игровая консоль от Alienware с процессор...
Игровая консоль от Alienware с процессорAlienware всегда стремиться внести что-то новое в игровую индустрию. На этой неделе компания представила ...
Представлен игровой монитор MSI Optix G2...
Представлен игровой монитор MSI Optix G2Компания MSI пополнила ассортимент мониторов моделью Optix G27CQ4, которая предназначена для использовани...
Sharp HT-SBW800 и HT-SBW460 звуковые пан...
Sharp HT-SBW800 и HT-SBW460 звуковые панSharp анонсировал две звуковые панели, которые имеют поддержку Dolby Atmos. Они способны воспроизводить о...
HTC представила прототип VR-гаргитуры Vi...
HTC представила прототип VR-гаргитуры ViHTC анонсировала Vive Proton, которая выглядит значительно иначе, чем другие VR-продукты компании. ...
Обзор Redragon SPLIT ROCK. Портативная колонка с базой сабвуферомОбзор Redragon SPLIT ROCK. Портативная колонка с базой сабвуфером
Обзор Fractal Design Define S2 Vision RGB Black. Стильный корпус с подсветкойОбзор Fractal Design Define S2 Vision RGB Black. Стильный корпус с подсветкой
Обзор SVEN SRP-755. Радиоприемник с функцией колонки BluetoothОбзор SVEN SRP-755. Радиоприемник с функцией колонки Bluetooth
Обзор HUAWEI Mate 30 Pro 8/256GB. Жизнь после санкцийОбзор HUAWEI Mate 30 Pro 8/256GB. Жизнь после санкций
Обзор Corsair 110R Black (CC-9011183-WW). Недорогой корпус с закаленным стекломОбзор Corsair 110R Black (CC-9011183-WW). Недорогой корпус с закаленным стеклом
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor