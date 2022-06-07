Представлен новый Apple MacBook Pro 13 с чипом Apple M2

Компания Apple, помимо нового MacBook Air представила обновленный MacBook Pro 13. В отличии от MacBook Air, обновленный Apple MacBook Pro 13 сохранил свой дизайн Touch Bar, но получил ряд значительных улучшений.

Apple MacBook Pro 13 оснащен новым чипсетом Apple M2 с 8-ядерным процессором, основанным на 5-нм техпроцессе, а также 10-ядерным графическим процессором. Ноутбук имеет активную систему охлаждения, дисплей Retina, порты USB-C с интерфейсом Thunderbolt, поддержку Wi-Fi 6. Максимальная автономность устройства достигает 20 часов. Обновленный MacBook Pro 13 получил 24 ГБ унифицированной памяти. Объем SSD-накопителя составляет 2 ТБ, также как и в версии Air.

Apple MacBook Pro 13 поступит в продажу в следующем месяце по цене от 1300 долларов.
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