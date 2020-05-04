Представлен новый Apple MacBook Pro 13

Как и было обещано, сегодня компания Apple представила обновленный ноутбук MacBook Pro 13. Итак, новинку оснастили клавиатурой Magic Keyboard, вдвое увеличенным объемом SSD во всех модификациях (от 256 ГБ до 4 ТБ), от 16 ГБ до 32 ГБ оперативной памяти с частотой 3733 МГц, 10-нанометровыми процессорами Intel Ice Lake, но только в старших конфигурациях, чипами Core восьмого поколения в базовых модификациях (4-ядерные Core i5 или Core i7 с частотами до 3,9 и 4,5 ГГц).

Вариант с 4-ядерным Core i5 10-го поколения будет стоить от 1800 долларов, Core i7 – от 2100, а младшие модификации обойдутся от 1300 долларов. Топовая же версия с Core i7 поколения Ice Lake, 32 ГБ оперативной памяти и SSD на 4 ТБ будет стоить 3600 долларов.