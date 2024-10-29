Представлен новый Apple iMac на чипе M4

Компания Apple пополнила ассортимент моноблочных ПК моделью iMac, которая основана на фирменном процессоре M4. Новинка может похвастаться возросшей в 2 раза производительностью при работе в ресурсоёмких задачах, если сравнивать её с iMac на M1.

Моноблок также оснастили от 16 ГБ до 32 ГБ унифицированной ОЗУ, твердотельным накопителем вместимостью от 256 ГБ до 2 ТБ, 24-дюймовым Retina-экраном с разрешением 4,5K и новым антибликовым стеклом с нанотекстурой, 12-Мп камерой Center Stage с функцией Desk View, шестью динамиками, трёхнаправленным микрофоном, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, четырьмя интерфейсами USB-C с поддержкой Thunderbolt 4 и предустановленной операционной системой macOS Sequoia. Новинка появится в продаже 8 ноября по цене в 1300 долларов за вариант с 8-ядерной видеокартой и 1500 долларов за версию с 10-ядерным GPU.