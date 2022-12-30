Представлен новый бренд электроники DIGMA PRO…

В компании заявили, что линейки ноутбуков Sprint M, Fortis M и Magnus M предоставят потенциальным покупателям новейшие процессоры от Intel и AMD, поддержку операционной системы Windows 11 и стоимость от 30 до 70 тысяч рублей. Да, это достаточно привлекательный набор преимуществ, который говорит нам о том, что в будущем пользователи в России смогут покупать устройства высокого качества по привлекательной цене. Кроме того, на ноутбуках производитель останавливаться не планирует — в будущем будут запущены ещё и моноблоки с привлекательным дизайном, внушительной производительностью и относительно низкой ценой. Стоит обязательно присмотреться в этом направлении, так как компания имеет все шансы на ошеломительный успех.