Представлен новый бренд электроники DIGMA PRO

Сегодня, 30 декабря, компания Private Labels. Merlion официально представила на российском рынке свой новый бренд пользовательской электроники под названием DIGMA PRO, который потенциально сможет заменить ушедших с рынка конкурентов. На текущий момент производитель говорит сразу о трёх линейках ноутбуков, при создании которых делался акцент на производительности, качестве сборки, качестве компонентов и, конечно же, стоимости. И последний момент на самом деле очень важен, потому что пользователи не всегда имеют возможность покупать ноутбук за сотни тысяч рублей — для определённых целей подойдут и более доступные решения, которые при этом не будут ограничивать пользователя в его работе, отдыхе или путешествиях.

В компании заявили, что линейки ноутбуков Sprint M, Fortis M и Magnus M предоставят потенциальным покупателям новейшие процессоры от Intel и AMD, поддержку операционной системы Windows 11 и стоимость от 30 до 70 тысяч рублей. Да, это достаточно привлекательный набор преимуществ, который говорит нам о том, что в будущем пользователи в России смогут покупать устройства высокого качества по привлекательной цене. Кроме того, на ноутбуках производитель останавливаться не планирует — в будущем будут запущены ещё и моноблоки с привлекательным дизайном, внушительной производительностью и относительно низкой ценой. Стоит обязательно присмотреться в этом направлении, так как компания имеет все шансы на ошеломительный успех.