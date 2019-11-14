Представлен новый ноутбук Apple MacBook Pro

Компания Apple пополнила ассортимент ноутбуков новой моделью MacBook Pro с 16-дюймовым дисплеем Retina. Новинка характеризуется экраном с разрешением 3072:1920 пикселей и заводской калибровкой, новой клавиатурой Magic Keyboard, физической кнопкой Escape, панелью Touch Bar и датчиком Touch ID, улучшенной системой охлаждения, процессорами Intel Core 9-го поколения, дискретной видеокартой AMD Radeon Pro 5300M или 5500M с 8 ГБ памяти GDDR6, до 64 ГБ оперативной памяти DDR4 RAM, твердотельным накопителем от 512 ГБ до 8 ТБ, аккумулятором на 100 Втч и аудиосистемой Hi-Fi с шестью динамиками. Новый MacBook Pro доступен для предзаказа по цене от 199 990 рублей.