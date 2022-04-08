Представлен новый ноутбук Asus ROG Zephyrus M16 2022 Edition

Сегодня был выпущен новый ноутбук Asus ROG Zephyrus M16 2022 Edition. Впервые представленный ноутбук на выставке CES 2022, оснащен переключателем MUX, который позволяет геймерам быстро выбирать между графическими процессорами, чтобы максимизировать производительность или время автономной работы.

Asus ROG Zephyrus M16 2022 Edition оснащен 16-дюймовым дисплеем Quad-HD (2560x1600 пикселей) с частотой обновления 165 Гц, временем отклика 3 мс и яркостью 500 нит. Дисплей предлагает поддержку Dolby Vision, 100-процентный охват цветовой гаммы DCI-P3 и 94-процентное соотношение экрана к корпусу. Asus говорит, что дисплей сертифицирован как ROG Nebula Display с точностью цветопередачи полного спектра, и он меньше своих предшественников на 5 процентов.

Asus ROG Zephyrus M16 2022 Edition оснащен процессором Intel Core i9 12-го поколения (12900H) в сочетании с оперативной памятью DDR5 объемом до 32 ГБ. Согласно Asus, ноутбук поддерживает до 48 ГБ двухканальной оперативной памяти DDR5 4800 МГц. Ноутбук оснащен твердотельным накопителем M.2 NVMe PCIe 4.0 емкостью до 4 ТБ и видеокартой Nvidia GeForce RTX 3080Ti. По словам Asus, существует функция интеллектуального охлаждения, при которой жидкометаллический компаунд охлаждает процессор, а вентиляторы Arc Flow максимизируют поток воздуха. Одним из уникальных преимуществ ноутбука Asus ROG Zephyrus M16 2022 Edition является MUX Switch, который позволяет геймерам быстро переключаться между режимами графического процессора для увеличения производительности, либо для увеличения времени автономной работы. По словам Asus, в режиме производительности задержка уменьшается, а производительность повышается в среднем на 5-10 процентов. Asus ROG Zephyrus M16 2022 Edition поставляется с «многогранной аудиосистемой» для сбалансированной акустики и двусторонним шумоподавлением AI для четкости звука. Вы получаете два твитера мощностью 2 Вт и такое же количество низкочастотных динамиков мощностью 2 Вт с технологией Smart Amp.