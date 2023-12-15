Представлен новый ноутбук Lenovo IdeaPad Pro 5i 16

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделями IdeaPad Pro 5i 14 и IdeaPad Pro 5i 16, которые станут доступны для покупки уже в этом месяце по цене от 1150 долларов. Новинки характеризуются новыми процессорами Intel Core Ultra вплоть до флагманского Core Ultra 9, до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, твердотельным накопителем NVMe вместимостью до 1 ТБ, OLED-дисплеем с разрешением 2880:1800 точек, кадровой частотой 120 Гц, яркостью 400 нит и 100% охватом цветового пространства DCI-P3 у 14-дюймовой модели, 2048:1280 пикселей и 2560:1600 пикселей у 16-дюймовой, интерфейсами Thunderbolt 4.0 и USB 3.2 Gen1 Type-C с функцией обратной зарядки, двумя разъемами USB 3.2 Gen1 Type-A, одним портом HDMI 2.1, картридером, а также поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2.