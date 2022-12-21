Представлен новый ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков новым поколением модели IdeaPad Slim 5 на основе чипов AMD Ryzen 7000U (Barcelo-R), официальный релиз которых состоится на грядущей выставке CES 2023. Новинка характеризуется чипами Ryzen 7 7730U, Ryzen 5 7530U и Ryzen 3 7330U, от 8 до 16 ГБ оперативной памяти DDR4, SSD PCIe вместимостью 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ, 14-дюймовым и 16-дюймовым с OLED и IPS-панелями с разрешением 1920:1200 пикселей и 2240:1400 пикселей, ИК веб-камерой с сенсором глубины сцены и шторкой для старшей модели, дактилоскопическим сенсором, двумя 2-Вт динамиками с поддержкой Dolby Audio, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.1, двумя интерфейсами USB-C 3.2 Gen1, двумя USB-A 3.2 Gen1, одним HDMI 1.4, 3,5-мм аудиогнездом, слотом для карты памяти microSD, а также аккумуляторами ёмкостью 47, 56,6 и 75,4 Втч в зависимости от версии. Ноутбук появится в продаже в мае 2023 года по цене от 800 евро.

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