Представлен новый ноутбук Razer Book 13 с графикой Intel Xe

Компания Razer представила новый ноутбук оснащенный процессором Intel 11-го поколения и графикой Xe.

Ноутбук Razer Book 13 имеет 13-дюймовый экран с соотношением сторон 16: 10. Доступно две версии, одна версия предлагает не сенсорный дисплей FullHD+, а другая сенсорный дисплей с разрешением UHD.

Корпус изготовлен из алюминия и анодирован ртутно-белым покрытием. Razer Book 13 поддерживает технологию THX Spatial Audio. Клавиатура имеет подсветку Chroma RGB. Производитель заявляет о 9 часах автономной работы. Есть два порта Thunderbolt 4 USB-C, порт USB-A 3.2, HDMI 2.0 и слот для карт памяти microSD.

Версия ноутбука Razer Book 13 с процессором Intel Core i7 составляет 1999.99 долларов.