Представлен новый переносной беспроводной конденсаторный микрофон Mic+

Mic+ это миниатюрный Bluetooth-стереомикрофон с множеством функций, которых вы раньше не видели. Он поддерживает стереозвук в реальном времени и два типа операционных систем для смартфонов: Android и IOS, предоставляя дополнительные специальные функции. Микрофон Mic+ способен записывать настоящий стереофонический звук с частотой 48 кГц в любых условиях, а его простая и прочная конструкция освобождает обе руки, обеспечивая более четкую высококачественную запись. Микрофон поддерживает Bluetooth 5.0, предотвращающий пропадание звука даже на больших расстояниях, а его широкий спектр функций, таких как режим TX/RX предлагает функции, которые выходят далеко за рамки обычного микрофона

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