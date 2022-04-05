Представлен новый переносной беспроводной конденсаторный микрофон Mic+

Mic+ это миниатюрный Bluetooth-стереомикрофон с множеством функций, которых вы раньше не видели. Он поддерживает стереозвук в реальном времени и два типа операционных систем для смартфонов: Android и IOS, предоставляя дополнительные специальные функции. Микрофон Mic+ способен записывать настоящий стереофонический звук с частотой 48 кГц в любых условиях, а его простая и прочная конструкция освобождает обе руки, обеспечивая более четкую высококачественную запись. Микрофон поддерживает Bluetooth 5.0, предотвращающий пропадание звука даже на больших расстояниях, а его широкий спектр функций, таких как режим TX/RX предлагает функции, которые выходят далеко за рамки обычного микрофона