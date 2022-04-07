Представлен новый смартфон realme 9 4G

realme представила новый смартфон realme 9 4G. На данный момент, новинка стартует в продажу в Индии по цене от 237 долларов.

Смартфон realme 9 4G получил 108-МП сенсор Samsung ISOCELL HM6. Отличительной особенностью новинки является корпус толщиной 7,99 мм в ярко-золотом исполнении с голографическим рисунком. Устройство оснащено 6,4-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и поддержкой частоты 90 Гц. Сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей. Производительность обеспечивает процессор Snapdragon 680. Конфигурации включают 6 или 8 ГБ и 128 ГБ встроенной памяти. В смартфоне установлена ​​16-МП фронтальная камера, а в основной, помимо упомянутого 108-МП сенсора, есть еще 8-МП сверхширокоугольная камера и 2-МП макрокамера. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, также есть поддержка 33-ваттной зарядки.