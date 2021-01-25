Представлен объектив Samyang VDSLR 14mm T3.1 MK2

Компания Samyang пополнила ассортимент объективов моделью VDSLR 14mm T3.1 MK2, которая предназначена для видеосъемки. Ранее китайский производитель уже представил линзы 24mm T1.5, 35mm T1.5, 50mm T1.5 и 85mm T1.5. Новинка может похвастаться совместимостью с системами Follow Focus, бесступенчатым и бесшумным кольцом управления диафрагмой, защитой от атмосферных воздействий, совместимостью с байонетами Canon EF, Canon RF, Canon M, Fujifilm X, Micro Four Thirds, Nikon F и Sony E, углом поля зрения 115,7° (92,5° на формате APS-C и 72,72° на MFT), конструкцией из 14 элементов в 10 группах, в том числе один асферический элемент, один гибридный асферический элемент, два ED и два HR-элемента, минимальным расстоянием для фокусировки 0,28 м, диаметром 87 мм, длиной от 96,1 до 123,4 мм в зависимости от варианта и массой от 639,6 г до 746,4 г. Старт продаж объектива намечен на февраль.

Комментарии и отзывы Samyang VDSLR 14mm T3.1 MK2
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