Представлен обновлённый монитор Lenovo ThinkVision X1 с Thunderbolt 3

Компания Lenovo пополнила ассортимент мониторов 27-дюймовой моделью ThinkVision X1, которая может похвастаться тонкими рамками, веб-камерой и внушительным набором интерфейсных разъёмов. От одноименного предшественника 2016 года выпуска новинка отличается матрицей с меньшим временем отклика (4 мс против 6 мс) и большей максимальной яркостью (350 кд/м² против 300 кд/м²). Контрастность дисплея ниже – 1000:1, а не 1300:1. Также отметим 99 % охват цветового пространства sRGB, шаг пикселя 0,16 мм (3840:2160 пикселей), углы обзора 178°/178° и уровень энергопотребления в 65 Вт.

Из интерфейсов здесь предусмотрены разъемы DisplayPort 1.2, HDMI 2.0, четырёхпортовый концентратор USB 3.0 и 3,5-мм аудиовыход. В комплект поставки вошли 1,8-м кабели HDMI и USB-C, а также кабель-переходник с USB Type-A на USB Type-C. Старт продаж Lenovo ThinkVision X1 2018 года выпуска намечен на конец января по цене 799 долларов.