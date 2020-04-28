Представлен обновлённый ноутбук Dell XPS 17

Компания Dell представила обновленный 17-дюймовый ноутбук XPS 17 9700, который может похвастаться 8-ядерным чипом Core i9-10885H (частота 2,4/5,3 ГГц и тепловой пакет 45 Вт) и графикой NVIDIA GeForce RTX 2060. Новинка также оснащается системой охлаждения с испарительной камерой и двумя вентиляторами, до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-2933, двумя NVMe-накопителями в форм-факторе M.2 2280, сенсорной IPS-матрицей InfinityEdge с разрешением 3840:2400 точек, частотой обновления 60 Гц, яркостью 500 кд/м² и 100% покрытием палитры AdobeRGB в максимальной комплектации, четырьмя портами Thunderbolt 3 с поддержкой DisplayPort, слотом для карт памяти SD, модулем Killer AX1650w Wi-Fi 6/Bluetooth 5.1, 3,5-мм разъемом, аккумуляторами на 97 Втч или 56 Втч с быстрой зарядкой, камерой RGB-Ir, дактилоскопом и четырьмя динамиками с поддержкой объёмного звука Waves Nx 3D. Габариты устройства равны 375:248:19,5 мм, а масса - 2,1 кг. В