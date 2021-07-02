Представлены обновленные игровые ноутбуки MSI Bravo 15

Компания MSI представила обновленные игровые ноутбуки Bravo 15, которые получили новые чипы AMD серии Ryzen 5000H. Новинки оснащаются улучшенной системой охлаждения с двумя вентиляторами и шестью теплопроводящих трубками, дискретной видеокартой Radeon RX 5500M, 15,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD и кадровой частотой 144 Гц, до 64 ГБ ОЗУ DDR4-3200, NVMe-накопителем вместимостью до 512 ГБ, гигабитным разъёмом LAN, контроллером Intel AX200 с поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, двумя портами USB 3.2 Gen1 Type-C и двумя USB 2.0 Type-A, одним интерфейсом HDMI, двумя стереодинамиками по 2 Вт, клавиатурой с подсветкой, массой 2,3 кг и размерами 359:259:24.9 мм.

Комментарии и отзывы MSI Bravo 15
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