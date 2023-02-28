Представлен обновленный хромбук Lenovo IdeaPad Slim 3

Компания Lenovo пополнила ассортимент хромбуков обновленной моделью IdeaPad Slim 3, которая получила три версии с разными 14-дюймовыми экранами. Первый оснащается IPS-матрицей с разрешением Full HD, яркостью 300 кд/м² и 100-процентным охватом цветовой палитры sRGB. Вторая получила TN-панель с яркостью до 250 кд/м², а третья – экран с разрешением 1366:768 пикселей.

IdeaPad Slim 3 также характеризуется 4 или 8 ГБ оперативной памяти, до 128 ГБ встроенной памяти eMMC, восьмиядерной платформой MediaTek Kompanio 520 с тактовой частотой до 2 ГГц и автономностью до 13,5 часов. Ноутбук появится в продаже в мае этого года.
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