Представлен обновленный игровой ПК MSI MEG Trident X

Компания MSI представила обновленный вариант компактного игрового ПК MEG Trident X, который ожидаемо получил процессор Intel Core десятого поколения. Новинку оснастили корпусом с размерами 396:383:130 мм, боковой панелью из закаленного стекла и многоцветной подсветкой Mystic Light, десятиядерным процессором Core i9-10900K с тактовой частотой от 3,7 до 5,3 ГГц (в топовой конфигурации), видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, до 64 ГБ оперативной памяти DDR4, твердотельным накопителем NVMe SSD и жёстким диском на 1 ТБ, мышью Clutch GM11, клавиатурой Vigor GK30 с механическими переключателями и подсветкой. Цена и дата начала ПК пока не сообщаются.