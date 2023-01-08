Представлен обновленный ноутбук ASUS ExpertBook B9

Компания ASUS пополнила ассортимент бизнес-ноутбуков обновленной моделью ExpertBook B9, цена и дата начала продаж которой будут объявлены позже. Новинка характеризуется чипами Intel Core тринадцатого поколения, 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2880:1800 пикселей, до 64 ГБ оперативной памяти, крупной сенсорной панелью, интерфейсами USB-A, HDMI и RJ-45, веб-камерой с механической шторкой, дактилоскопическим сенсором и корпусом из магниевого сплава. Выпущенный всего пару месяцев назад предшественник, напомним, отличался 14-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD и процессором Intel Core i7-1255U.

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