Представлен обновленный ноутбук ASUS ROG Zephyrus G14

Компания ASUS пополнила ассортимент геймерских ноутбуков обновленной моделью ROG Zephyrus G14, дата начала продаж и цены на которую будут объявлены позже. Итак, новинку оснастили тремя вариантами 14-дюймового экрана (Mini-LED с разрешением 2560:1600 пикселей, частотой в 165 Гц и 100% охватом цветовой гаммы DCI-P3, IPS с такими же характеристиками и IPS с разрешением Full HD, кадровой частотой 144 Гц и 100% охватом sRGB), процессором AMD Ryzen 9 серии 7000 и видеокартой GeForce RTX 4090 с 16 ГБ видеопамяти в максимальной конфигурации, до 32 ГБ оперативной памяти в слоте SODIMM DDR5-4800, слотом M.2 для накопителя PCIe 4.0 NVMe SSD вместимостью 1 ТБ, клавиатурой с подсветкой RGB, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, одним интерфейсом USB4 Type-C (DisplayPort 1.4 и передачей энергии), одним USB 3.2 Gen 2 Type-C (с DisplayPort 1.4) и одним HDMI 2.1, 3,5-мм гнездом, двумя USB 3.2 Gen 2 Type-A и ИК-сенсором для системы распознавания лица.

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