Представлен обновленный ноутбук ASUS TUF Gaming A15

Компания ASUS пополнила ассортимент геймерских ноутбуков обновленными моделями TUF Gaming A15 и A17, которые получили процессоры AMD Ryzen на архитектуре Zen 4 (вплоть до топового Ryzen 9) и видеокарту GeForce RTX 4070. Новинки также получили 32 ГБ оперативной памяти DDR5-4800, твердотельный накопитель до 2 ТБ, два динамика, поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, интерфейсы HDMI 2.1, RJ-45, USB 3.2 Type-A и USB-C c поддержкой USB 4 и DP 1.4, а также аккумулятор ёмкостью 90 Втч.

Первая модель характеризуется 15,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD и QHD, а также частотой обновления 144 Гц и 165 Гц соответственно. Вторая получила 17,3-дюймовую панель IPS с разрешением Full HD и QHD, а также кадровой частотой 144 и 240 Гц соответственно. Масса ноутбуков составляет 2,2 кг и 2,58 кг соответственно. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.

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