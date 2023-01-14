Представлен обновленный ноутбук ASUS Vivobook 14 OLED

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделями Vivobook 14 OLED (X1405), Vivobook 15 OLED (X1505), Vivobook 16 (X1605), Vivobook 14 (X1404), Vivobook 15 (X1504) и Vivobook 17 (X1704). Первые три модели оснащаются чипами Intel Core-H тринадцатого поколения, а вторые три – Intel Alder Lake-U Сore двенадцатого поколения.

Vivobook 14 OLED (X1405), Vivobook 15 OLED (X1505) и Vivobook 16 (X1605) оснастили 16 ГБ ОЗУ DDR4-3200, твердотельными накопителями до 1 ТБ, поддержкой Wi-Fi 6E и аккумулятором ёмкостью 50 Втч. Vivobook 14 OLED и Vivobook 15 OLED получили OLED-дисплеи с разрешением до 2,8K, кадровой частотой 120 Гц, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, откликом 0,2 мс, сертификациями VESA DisplayHDR True Black 600 и TÜV Rheinland. Модель Vivobook 16 оснастили IPS-экраном с разрешением 1920:1200 пикселей и соотношением сторон 16:10. Также отметим клавиатуру ASUS ErgoSense и соответствием стандарту MIL-STD-810H.