Представлен обновленный ноутбук ASUS Vivobook 16 OLED

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков обновленной моделью Vivobook 16 OLED (M1605), которая основана на чипах AMD Ryzen 7000 серии H. Новинка также характеризуется 15,6-дюймовым NanoEdge OLED-экраном с разрешением 3,2К, кадровой частотой 120 Гц, временем отклика от серого к серому 0,2 мс, сертификацией VESA DisplayHDR True Black 600 и Pantone Validated, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью до 1 ТБ, корпусом с прочностью по стандарту MIL-STD-810H, аккумулятором ёмкостью 70Втч, интерфейсом USB-C 3.2 Gen 1 с Power Delivery, двумя портами USB 3.2 Gen 1 Type-A, разъемом USB 2.0, интерфейсом HDMI, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6E и комбинированным аудиогнездом. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

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