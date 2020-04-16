Представлен обновленный ноутбук HP Envy 15

Компания HP пополнила ассортимент ноутбуков обновлённой моделью Envy 15, который ориентирован на профессионалов, работающих с графикой, фоти и видео. Новинка характеризуется 15,6-дюймовым сенсорным OLED-дисплеем в топовой комплектации с разрешением 3840:2160 пикселей, яркостью 400 кд/м2 и 100% охватом цветового пространства DCI-P3, процессорами Intel Core Comet Lake-H вплоть до 8-ядерного Core i9-10980HK, графикой NVIDIA GeForce вплоть до GeForce RTX 2060 Max-Q, системой охлаждения с испарительной камерой и двумя вентиляторами, до 32 ГБ оперативной памяти DDR4, твердотельным накопителем M.2 PCIe до 1 ТБ, модулем Wi-Fi 6, двумя портами Thunderbolt 3, аккумулятором ёмкостью 83 Втч и поддержкой быстрой зарядки. Ноутбук можно будет купить в июне по цене от 1350 долларов.