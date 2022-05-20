Представлен обновленный ноутбук HP Envy x360 15

Компания HP представила обновленный ноутбук-трансформер Envy x360 15, который основан на чипах AMD Ryzen 5000U или Intel Alder Lake. AMD-версия характеризуется вращающимся на 360-градусов IPS-экраном с разрешением Full HD или сенсорным OLED-дисплеем, от 8 до 16 ГБ ОЗУ DDR4-3200, SSD вместимостью от 256 ГБ до 1 ТБ, процессором AMD Ryzen 5 5625U или Ryzen 7 5825U, двумя интерфейсами USB 3.2 Gen 2 Type-C (10 Гбит/с), двумя USB 3.2 Gen 2 Type-A и одним HDMI 2.1, 3,5-мм гнездом, а также адаптерами Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6 или Wi-Fi 6E.

Вариант на Intel отличается интерфейсами USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 4 (40 Гбит/с), чипами Core i5-1235U, Core i7-1255U, Core i5-1240P и Core i7-1260P, дискретной видеокартой GeForce RTX 2050, IPS-экраном с разрешением 1920:1080 пикселей, сенсорным OLED-дисплеем, а также IPS-панелью с разрешением 2560:1440 и кадровой частотой 120 Гц. Обе версии получили два динамика, аккумуляторы ёмкостью 51 Втч, 65-Вт зарядное устройство и фирменное электронное перо HP. Цена на новинки стартует с 900 долларов.