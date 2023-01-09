Представлен обновленный ноутбук Lenovo Legion Pro 7

Компания Lenovo представила обновленный ноутбук Legion Pro 7, который основан на 16-ядерном процессоре AMD Ryzen 9 7945HX и графических адаптерах NVIDIA GeForce RTX 4090 или RTX 4080. Новинка также характеризуется до 32 ГБ оперативной памяти DDR5, твердотельным накопителем вместимостью до 2 ТБ, 16-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей, частотой обновления 240 Гц, 100% охватом цветовой палитры sRGB, поддержкой технологий MVIDIA G-Sync и AMD FreeSync Premium, двумя разъемами USB-C (DisplayPort 1.4), четырьмя USB-A и одним HDMI 2.1, портом RJ-45, размерами 363,4:262,15:25,9 мм, массой от 2,8 кг и аккумулятором ёмкостью 100 Втч. Цена и дата начала продаж ноутбука будут объявлены позже.