Представлен обновленный ноутбук MSI Creator Z17

Компания MSI представила обновленный ноутбук Creator Z17, который предназначен для профессионалов в области создания контента. Новинка оснащается 17-дюймовым IPS-дисплеем с соотношением сторон 16:10, разрешением 2560:1600 пикселей, кадровой частотой 165 Гц, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3 и совместимостью со стилусом MSI Pen, чипом Intel Core i9-12900H, до 64 ГБ оперативной памяти DDR5-4800, графикой видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti с 16 ГБ памяти GDDR6, двумя разъемами Thunderbolt 4 (функции DisplayPort и USB Type-C) и одним USB 3.2 Gen 2 Type-A, интерфейсом HDMI, слотом для карты памяти SD Express, аккумулятором на 90 Втч, габаритами 382:260:19 мм и массой 2,49 кг. Ноутбук появится в продаже по цене от 3250 долларов.

Комментарии и отзывы MSI Creator Z17
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