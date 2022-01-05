Представлен обновленный ноутбук MSI Crosshair 15

Компания MSI пополнила ассортимент ноутбуков обновленными 15- и 17-дюймовыми моделями серии Crosshair. Новинки характеризуются экраном с разрешением 2560:1440 пикселей, кадровой частотой 165 Гц и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, а также дисплеем с разрешением Full HD и частотой обновления 360 Гц соответственно, чипами Intel Core последнего поколения Alder Lake с топовым Core i9-12900H в максимальной конфигурации, графикой NVIDIA вплоть до GeForce RTX 3070 Ti, до 64 ГБ ОЗУ DDR4-3200, тремя интерфейсами USB 3.2 Gen1 (один разъем Type-C и два Type-A), одним портом USB 2.0, интерфейсом HDMI, гигабитным сетевым разъёмом, адаптерами Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, аккумуляторами ёмкостью 53,5 или 90 Втч с поддержкой зарядки на 240 Вт.

Также было выпущено специальное издание Crosshair 15 Rainbow Six Extraction Edition, которое отличается тематической расцветкой, специальными мышкой и ковриком для неё, а также видеокартой GeForce RTX 3070 вместо GeForce RTX 3070 Ti.