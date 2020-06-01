Представлен обновленный ноутбук Razer Blade 15 Studio Edition с видеокартой NVIDIA Quadro RTX

Razer Blade 15 Studio Edition был спроектирован как многофункциональная рабочая станция. Ноутбук поставляется с процессором Intel Core i7-10875H с тактовой частотой 2,3 ГГц и частотой в режиме турбобуста до 5,1 ГГц.

Графический процессор включает решение от NVIDIA Quadro RTX 5000. Сенсорный дисплей на 15 дюймов с разрешением до 4K с технологией HDR400. Дисковая память: 1 Тб накопитель M.2 NVMe SSD. 32 Гб оперативной памяти с частотой 2933 МГц.

Razer Blade 15 Studio Edition поставляется с установленной операционной системой Windows 10 Pro. Аккумулятор мощностью 80 Втч. Доступные подключения два USB 3.2 Gen, USB Type-C 3.2 Gen 2, Thunderbolt 3, Wi-Fi Intel Wireless AX201 и Bluetooth 5.1.

Razer Blade 15 Studio Edition будет стоить от 4299 долларов за топовую конфигурацию. Ноутбук в Европейском регионе появится в конце года.