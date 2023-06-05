Представлен обновленный ноутбук XMG Apex 15

Компания XMG пополнила ассортимент ноутбуков новыми моделями Apex 15 и Apex 17, которые получили процессоры AMD Ryzen 7 7735HS, а также графические адаптеры NVIDIA GeForce 4050 Laptop и GeForce 4060 Laptop.

Новинки характеризуются системой охлаждения с четырьмя вентиляторами, двумя слотами SO-DIMM для оперативной памяти DDR5-4800 (максимум 64 ГБ), двумя слотами M.2 SSD, матовыми IPS-экранами с разрешением Full HD, кадровой частотой 144 Гц, яркостью 300 кд/м2 и 90% охватом цветового пространства sRGB, разъемами USB-C 3.2 Gen 2, USB-A 3.2 Gen 1 и USB-A 2.0, разъемами HDMI 2.1 и mini-DisplayPort 1.4a с поддержкой G-SYNC, портом Gigabit Ethernet. XMG Apex 17 обойдется от 1300 евро за вариант с MD Ryzen 7 7735HS, GeForce RTX 4050, 16 ГБ ОЗУ и SSD Samsung на 500 ГБ. Apex 15 оценен от 1400 евро.