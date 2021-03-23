Представлен обновленный ноутбук-трансформер HP Envy x360 15

Компания HP выпустила новое поколение ноутбука-трансформера Envy x360 15, который построен на платформах AMD Cezanne и Intel Tiger Lake. Новинка характеризуется 15,6-дюймовым экраном с возможностью вращения на 360 градусов, поддержкой управления посредством пальцев и стилуса с магнитным креплением, дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей или OLED-панелью с разрешением 3840:2160 точек, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, аудиосистемой Bang & Olufsen со стереодинамиками, клавиатурой с подсветкой, дактилоскопом, чипами AMD вплоть до Ryzen 7 5700U или процессорами Intel вплоть до Core i7-1165G7, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX450, твердотельным накопителем PCIe NVMe, а также разъемами USB Type-C, USB Type-A и HDMI 2.0b. Цена на версии с AMD стартует от 750 долларов, а с Intel – от 900 долларов.