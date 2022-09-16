Представлен очень яркий Mini LED-телевизор Hisense E8H

Компания Hisense пополнила ассортимент Mini LED-телевизоров серией E8H, в которую вошли 65- и 75-дюймовые модели, оцененные в 1000 и 1285 долларов соответственно. Новинки характеризуются 500 зонами подсветки, что в 1,5 раза больше, чем у других Mini LED-телевизоров и технологией XDR пиковой яркостью 1600 кд/м2, а это в 1,6 раза больше, чем у обычных телевизоров Mini LED. При этом полноэкранная яркость равна 800 кд/м2.

Телевизоры также могут похвастаться разрешением 4K, частотой обновления изображения 144 Гц, 96% охватом цветового пространства DCI-P3, 25-Вт динамиками с воспроизведением звука с частотой от 60 Гц, 4-ядерным чипсетом, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти.