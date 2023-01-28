Представлен очень легкий 16-дюймовый ноутбук Acer Legendary Edge

Компания Acer выпустила на японский рынок ноутбук Legendary Edge, который уже продается в Китае. Однако японская версия отличается чипом AMD Ryzen 7 Pro 6850U вместо Ryzen 7 6800U.

Главной же особенностью новинки является корпус из сплава магния и алюминия толщиной 12,95 мм и масса 1,17 кг. Ноутбук оснастили 16-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 4К, соотношением сторон 16:10 и максимальной яркостью 500 кд/кв.м, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5-6400, твердотельным накопителем SSD PCIe 4.0 вместимостью 512 ГБ и слотом для еще одного SSD. Заметим, что в скором времени будет представлен ноутбук Samsung Galaxy Book3 Ultra – с 16-дюймовым OLED-экраном и такой же толщиной, но более производительным "железом".