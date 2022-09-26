Представлен офисный монитор Redmi A24

Компания Xiaomi пополнила ассортимент мониторов простой моделью Redmi A24, которая оценена в Китае в 75 долларов. Новинку оснастили 24-дюймовой VA-панелью с разрешением 1920:1080 пикселей, кадровой частотой до 75 Гц, 99% охватом цветовой палитры sRGB, корпусом толщиной 7,2 мм, узкими рамками, интерфейсами HDMI и D-Sub, а также подставкой с возможностью регулировки угла наклона.

Напомним, что ранее в этом месяце был выпущен монитор Redmi G24 с 24-дюймовой VA-матрицей c разрешением Full HD, временем отклика 1 мс, частотой обновления 165 Гц, поддержкой NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync для более плавного геймплея, а также 120% охватом цветового пространства sRGB. Его цена составляет 85 долларов.