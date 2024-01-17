Представлен огромный монитор AOC AGON 6 Pro OLED

Компания AOC пополнила ассортимент широкоформатных мониторов моделью AGON 6 Pro OLED (AG456UCZD), которая основана на 44,5-дюймовой OLED-панели с разрешением 3440:1440 пикселей. Новинка также характеризуется соотношением сторон 21:9, радиусом кривизны 800R, кадровой частотой 240 Гц, временем отклика от серого к серому 0,03 мс, яркостью 1000 кд/м2, поддержкой HDR10, контрастностью 1500000:1, 98,5% охватом цветовой палитры DCI-P3, двумя динамиками общем мощностью 8 Вт, системой освещения LightFX, антибликовой технологией экрана AGLR, сертификацией высокой четкости изображения VESA ClearMR, программной и аппаратной сертификацией TÜV (фильтрация синего света), сертификацией отсутствия мерцания, поддержкой технологий NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium, а также интерфейсом USB-C. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.