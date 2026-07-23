Представлен паэрбанк Xiaomi Power Bank 5i 20000 67W

Компания Xiaomi пополнила ассортимент внешних аккумуляторов моделью Power Bank 5i 20000 67W, которая оценена на дебютном индийском рынке в эквивалент 40 долларов. Новинка характеризуется тремя литий-ионными батареями ёмкостью по 6700 мАч (74,37 Втч суммарно), интегрированным ремешком-кабелем USB Type-C, который сделан из термопластичного полиуретана, выходной и входной мощностью 67 Вт и 65 Вт соответственно, по одному интерфейса USB-C и USB-A, поддержкой стандартов быстрой зарядки USB Power Delivery 3.0 с технологией PPS и Qualcomm Quick Charge 3.5, отдельным режим зарядки устройств с низким энергопотреблением, цифровым экраном для отображения уровня заряда, статуса зарядки и уведомлений о режиме низкого тока, двумя температурными датчиками и 12 уровнями защиты.

Внешний аккумулятор PeakDo LinkPower 3 оценили в 290 долларо…
Компания PeakDo пополнила ассортимент внешних аккумуляторов моделью LinkPower 3, которая предназначена дл…
Представлены пауэрбанки itel Zeno на 10000 и 20000 мАч…
Компания itel объявила о выпуске внешних аккумуляторов Zeno с ёмкостью 10000 и 20000 мАч. Обе новинки мог…
Обзор и тесты PCCooler YK750H. Доступный блок питания для Ge…
Не так давно мы затрагивали вопрос сборки недорогой системы под игры в Full HD разрешение, учебу и выполн…
ASUS пребставила блоки питания TUF Gaming Platinum…
Компания ASUS представила новую серию блоков питания ASUS TUF Gaming Platinum — линейка включает модели м…
Обзор и тесты PCCooler KN1000. Модульный блок питания 80 Plu…
Правильно подобранный блок питания зало стабильной работы игровой системы или рабочей станции. Хорошая мо…
Обзор и тесты AeroCool PREMIER G1 1000. Мощный блок питания …
Видеокарты, процессоры в современном игровом ПК или рабочей станции требуют уделить повышенное внимание б…
Corsair представила кабель с защитой от перегрева…
Компания Corsair представила новый кабель питания для видеокарт под названием ThermalProtect с разъёмом 1…
Представлен пауэрбанк OnePlus 120W SuperVOOC Power Bank…
Компания OnePlus пополнила ассортимент внешних аккумуляторов моделью OnePlus 120W SuperVOOC Power Bank, к…
Formula V FV-1000GM обзор и тесты блока питания с 80 Plus Gold, ATX 3.1 и PCIe 5.1Formula V FV-1000GM обзор и тесты блока питания с 80 Plus Gold, ATX 3.1 и PCIe 5.1
Обзор и тесты PCCooler KN1000. Модульный блок питания 80 Plus GoldОбзор и тесты PCCooler KN1000. Модульный блок питания 80 Plus Gold
Обзор и тесты PCCooler YK750H. Доступный блок питания для GeForce RTX 5070 Ti и Radeon RX 9070 XTОбзор и тесты PCCooler YK750H. Доступный блок питания для GeForce RTX 5070 Ti и Radeon RX 9070 XT
Обзор и тесты PCCooler YT850. Модульный блок питания для GeForce RTX 5080 и Radeon RX 6950 XTОбзор и тесты PCCooler YT850. Модульный блок питания для GeForce RTX 5080 и Radeon RX 6950 XT
GIGABYTE GAMING 1000GM PG5 обзор и тесты. Модульный блок питания ATX 3.1 и PCIe Gen 5.1GIGABYTE GAMING 1000GM PG5 обзор и тесты. Модульный блок питания ATX 3.1 и PCIe Gen 5.1
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor