Представлен паэрбанк Xiaomi Power Bank 5i 20000 67W

Компания Xiaomi пополнила ассортимент внешних аккумуляторов моделью Power Bank 5i 20000 67W, которая оценена на дебютном индийском рынке в эквивалент 40 долларов. Новинка характеризуется тремя литий-ионными батареями ёмкостью по 6700 мАч (74,37 Втч суммарно), интегрированным ремешком-кабелем USB Type-C, который сделан из термопластичного полиуретана, выходной и входной мощностью 67 Вт и 65 Вт соответственно, по одному интерфейса USB-C и USB-A, поддержкой стандартов быстрой зарядки USB Power Delivery 3.0 с технологией PPS и Qualcomm Quick Charge 3.5, отдельным режим зарядки устройств с низким энергопотреблением, цифровым экраном для отображения уровня заряда, статуса зарядки и уведомлений о режиме низкого тока, двумя температурными датчиками и 12 уровнями защиты.