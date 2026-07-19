Зарядное устройство Anker Nano Charger 45 Вт оценили в 3000 рублей

Компания Anker выпустила на российский рынок сетевое зарядное устройство Nano Charger 45 Вт, рекомендованная цена которого составила 3 тысячи рублей. Одной из особенностей новинки стал цветной LED-экран для отображения мощности зарядки, температуру и уведомления. Устройство также характеризуется максимальной выходной мощностью 45 Вт, фирменным режимом Care Mode, сертифицированным лабораторией TÜV Rheinland для снижения температуры на 5°C, автоматическим определением смартфонов iPhone 15, 16 и 17, а также планшета iPad Pro, уменьшенными размерами на 47% габаритами в сравнении с адаптерами той же мощности, скоростью зарядки iPhone до 50% за 20 минут, поддержкой протоколов зарядки PD 3.0, QC 4+ и PPS, многоуровневой системой MultiProtect, а также черной, белой, голубой и оранжевой расцветками корпуса.