Представлен патент умных часов Meta Band

Meta представила патент умных часов Meta Band. На основе патента были созданы 3D-рендеры демонстрирующих часы во всей их красе.

Рендеры, созданные Сарангом Шетом, показывают часы с очень нетрадиционным дизайном, с резинками вместо ремешка. Это должно позволить носить его комфортно в течение длительного времени. Предполагается, что дисплей будет довольно большим, с каплевидным вырезом наверху, в котором находится селфи-камера.

Камера должна стать удобным инструментом для беспрепятственного видеочата и ведения блога в сочетании с дисплеем.

Meta также, вероятно, получит широкое распространение в интеграции с Facebook и Instagram, что позволит пользователям быстро конвертировать снимки, сделанные через Meta Band, в сообщения в социальных сетях. Это также послужит отличным способом изменить предпочтения пользователя с камер смартфонов на камеры часов.

Meta Band может выступать в качестве еще одного аксессуара в амбициозную Метавселенную, точно так же, как дисплей AR, который в настоящее время находится в стадии разработки.