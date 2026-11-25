Представлен пауэрбанк Huawei All-in-One Charging Power Bank

Компания Huawei пополнила ассортимент мобильных аккумуляторов моделью All-in-One Charging Power Bank (40W 10000), которая получила батарею ёмкостью 10000 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 40 Вт. Новинка также характеризуется интегрированным кабелем USB-C, одним интерфейсом USB-C, корпусом толщиной 15,6 мм и массой 190 граммов, поддержкой протоколов быстрой зарядки SCP, UFCS, PD, PPS и QC для совместимости с большим количеством гаджетов, защищёнными аккумуляторными элементами собственного стандарта, четырёхуровневой системой контроля температуры NTC и пятнадцатью уровнями защиты. Цена пауэрбанка на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 37 долларов.