Представлен пауэрбанк Xiaomi 10000mAh Pocket Edition 2026

Компания Xiaomi пополнила ассортимент внешних аккумуляторов моделью 10000mAh Pocket Edition 2026, которая среди прочего получила встроенный кабель зарядки. Последний также выполняет роль ремешка для переноски. От предыдущего поколения новинка отличается соответствием нашумевшим китайским стандартам безопасности для пауэрбанков, которые вступают в силу в этом году. Аккумулятор характеризуется ёмкостью 10000 мАч, кабелем USB Type-C, разъемами USB Type-C и USB Type-A, максимальной выходной мощностью 22,5 Вт через любой разъем, голубой и бежевой расцветками корпуса, а также четырьмя светодиодными индикаторами. При этом пауэрбанк можно подключить к ноутбуку, чтобы узнать уровень заряда, состояние батареи, количество циклов зарядки и температуру аккумулятора. Xiaomi 10000mAh Pocket Edition 2026 уже доступен для покупки на дебютном китайском рынке по эквивалентной цене в 20 долларов.