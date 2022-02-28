Представлен первый 240-Гц монитор Redmi

Компания Redmi представила свой первый игровой монитор, который поддерживает частоту обновления изображения 240 Гц. Новинка характеризуется 23,8-дюймовой FAST IPS-панелью с разрешением Full HD, временем отклика 1 мс, сертификацией AMD FreeSync Premium, 100-процентным охватом цветового пространства sRGB, поддержкой DC Dimming, защитой от синего света, узкими рамками со всех сторон, возможностью работы в портретной ориентации, двумя интерфейсами HDMI 2.1 и одним DisplayPort 1.2, а также 3,5-мм гнездом для наушников. Монитор станет доступен для покупки уже 4 марта по цене в 250 долларов.