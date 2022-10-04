Представлен первый ноутбук на AMD Ryzen 7 5800X3D

Пользователи, которые следят за рынком ноутбуков и процессоров, давно привыкли к тому, что производитель чипов выпускает мощные решения, а потом упрощает их для того, чтобы интегрировать в ноутбуки разного формата. Это нужно в первую очередь из-за охлаждения, так как если в тонкий корпус ноутбука поставить процессор от десктопа, то у гаджета явно будет перегрев и работать на нём уже не выйдет. Но компания XMG решила, что то достаточно слабое оправдание, и представила ноутбук APEX 15 MAX, который поставляется с десктопным процессором AMD Ryzen 7 5800X3D. Это на самом деле один из самых мощных процессоров от AMD на рынке, который отлично справляется с видеоиграми и различного рода софтом. Именно за это его и ценят пользователи, покупающие дорогие системы.

Стоит сказать, что интеграция AMD Ryzen 7 5800X3D в ноутбук повлекла за собой определённые решения, на которые стоит сразу обратить своё внимание. Например, нужно понимать, что этот ноутбук крайне толстый — настолько, что поместить его в обычный рюкзак уже не получится. Также нужно отметить, что у него внушительное потребление энергии, так как такой процессор под нагрузкой и дискретная графика потребляют море энергии. В результате получается крайне мощный гаджет, который в мобильном формате без подключения к розетке использовать будет не совсем комфортно, особенно если вы хотите запускать тяжёлые приложения. Но дома или в офисе такой гаджет будет просто идеальным решением на каждый день.