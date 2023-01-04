Представлен первый ноутбук с RTX 4090 и СЖО

Вчера компания NVIDIA представила свои новые видеокарты для ноутбуков, которые, что вполне ожидаемо, обладают приличной производительностью, но и энергии потребляют соответственно. Чтобы игровые ноутбуки с такими видеокартами не перегревались в процессе работы, были представлены первые ноутбуки на базе видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 с поддержкой внешней жидкостной системы охлаждения. Это значит, что пользователь может носить ноутбук на работу или учёбу, используя определённую долю производительности гаджета, а дома, где у него имеется внешняя система охлаждения, подключить устройство к блоку СЖО и получить необходимое охлаждение графического процессора для запуска более тяжёлых видеоигр и выполнения работы с графикой.

Это довольно интересное решение, которое требует немалых вложений денег, потому что сама по себе видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 стоит немало, плюс пользователю придётся вложить деньги в блок для охлаждения графического ядра. Но, конечно, никто и не ожидал, что это будет доступное решение для всех желающих — всё же видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 предоставляет безумную производительность и доступной она быть просто не может. Да и само решение с внешней системой охлаждения в техническом плане достаточно сложное, потому что СЖО нужно частично разместить внутри ноутбука. Будем ждать ноутбук в продаже и тогда можно будет поговорить о преимуществах и недостатках подобных решений. Возможно, такие блоки СЖО нужны всем игровым ноутбукам.