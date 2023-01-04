Представлен первый ноутбук с RTX 4090 и СЖО

Это довольно интересное решение, которое требует немалых вложений денег, потому что сама по себе видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 стоит немало, плюс пользователю придётся вложить деньги в блок для охлаждения графического ядра. Но, конечно, никто и не ожидал, что это будет доступное решение для всех желающих — всё же видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 предоставляет безумную производительность и доступной она быть просто не может. Да и само решение с внешней системой охлаждения в техническом плане достаточно сложное, потому что СЖО нужно частично разместить внутри ноутбука. Будем ждать ноутбук в продаже и тогда можно будет поговорить о преимуществах и недостатках подобных решений. Возможно, такие блоки СЖО нужны всем игровым ноутбукам.