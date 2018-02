Стало известно, что новый 6-дюймовый смартфон Nokia 7 Plus получил три камеры Carl Zeiss, 4 Гб ОЗУ и керамический корпус. В основе гаджета Nokia 7 Plus ляжет чипсет Snapdragon 660 производства Qualcomm. Питание аккумулятора обеспечивает батарея ёмкостью на 3800 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 8.0 Oreo. Предусмотрены модули Bluetooth 5.0, NFC, LTE иWi-Fi. Предлагаться смартфон Nokia 7 Plus будет в белом и черном исполнениях с апреля по цене в 399 евро.